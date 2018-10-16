2018-10-16T09:12:38+03:00
Общество

Погода в Крыму на 16 октября: солнечно и тепло до +22

На полуострове тихо, спокойно и опасные метеорологические явления не ожидаются
Галина КОВАЛЕНКО
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В Крыме еще благоухают розы.В Крыме еще благоухают розы.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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Сегодня, 16 октября отличный осенний денек.

- В Симферополе малооблачно. Ветер северо-восточный днем местами до 15 м/с. Температура воздуха днем 21…23°, - сообщает ФГБУ «Крымское УГМС».

Прогноз погоды по Севастополю: малооблачно. Ветер днем западный до 10 м/с. Температура воздуха днем 20…22°.

На Южном берегу Крыма малооблачно - вовсю светит солнышко. Ветер северо-восточный до 15 м/с. Температура воздуха днем 21…23°.

В Керчи малооблачно. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха днем 19…21°.

Вода в Черном море еще довольно теплая и вполне можно купаться и нырять: в Феодосии 18°, Алуште 19°, Ялте 19°, у берегов г. Карадаг 18°, в Севастополе 16…18°, Евпатории 16°, Черноморском 16°.

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