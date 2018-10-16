Погода в Крыму на 16 октября: солнечно и тепло до +22
Сегодня, 16 октября отличный осенний денек.
- В Симферополе малооблачно. Ветер северо-восточный днем местами до 15 м/с. Температура воздуха днем 21…23°, - сообщает ФГБУ «Крымское УГМС».
Прогноз погоды по Севастополю: малооблачно. Ветер днем западный до 10 м/с. Температура воздуха днем 20…22°.
На Южном берегу Крыма малооблачно - вовсю светит солнышко. Ветер северо-восточный до 15 м/с. Температура воздуха днем 21…23°.
В Керчи малооблачно. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха днем 19…21°.
Вода в Черном море еще довольно теплая и вполне можно купаться и нырять: в Феодосии 18°, Алуште 19°, Ялте 19°, у берегов г. Карадаг 18°, в Севастополе 16…18°, Евпатории 16°, Черноморском 16°.