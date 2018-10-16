2018-10-16T10:18:07+03:00
Общество

В Симферополе 16 октября отключат воду на десятке улиц

В городе снова проводятся ремонтные работы
Поделиться:
Воды не будет в кранах до 17.00.Воды не будет в кранах до 17.00.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
Изменить размер текста:

Во вторник, 16 октября, в Симферополе на десятке улиц отключат воду. В связи с ремонтными работами на электросетях будет обесточена насосная водопроводная станция, сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.

До 17.00 водоснабжение будет ограничено на улицах: Бориса Хохлова, Голубца, Зои Рухадзе, Сергея Тюленина, Любы Шевцовой, Туркевича, Кудряшова.

Симферопольский филиал "Вода Крыма" приносит горожанам извинения за неудобства.

Насосная водопроводная станция – используются для питьевого, хозяйственного, производственного водоснабжения. Они также применяются также для систем пожаротушения.

Кстати, на улице Ларионова в Симферополе снесут 65 незаконных гаражей. Всего планируют демонтировать 255 объектов. Имущество, которое находится внутри гаражей, описывают в законном порядке. Только после того, как собственники оплатят работы по демонтажу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Гору Митридат в Керчи закроют для автомобилей
В Симферополе начали ремонтировать улицу Маршала Жукова
В Крым из Сирии будут привозить цитрусовые, овощи и фосфаты
Часть Симферополя 16 октября пробудет без света
Цвет настроения красный: Симферополь с утра встал в пробках
За три месяца в общественном транспорте Крыма нашли больше 2 тысяч "зайцев"
Новый терминал аэропорта Симферополь за полгода обслужил 3,8 миллиона пассажиров
Погода в Крыму на 16 октября: солнечно и тепло до +22
В Азовском море произошло землетрясение магнитудой 4,7 балла
На улице Ларионова в Симферополе снесут 65 незаконных гаражей
В Ленинском районе обезвредили 4 бомбы времен Великой Отечественной
Китайские инвесторы хотят вкладывать деньги в сельское хозяйство Крыма
В Симферополе женщина раздавала ворованные вещи бедным на улице
Ремонт улицы Севастопольской в Симферополе хотят завершить на месяц раньше
Украинские пограничники не пропустили двоих россиянок в Крым
Жителя Челябинска подозревают в убийстве 41-летнего керчанина
Крым будет поставлять в Сирию пшеничную муку и электрооборудование
В Симферополе нерадивый отец задолжал более полумиллиона рублей алиментов
В Алуште спустя 10 лет будут судить убийцу местной жительницы