В Симферополе 16 октября отключат воду на десятке улиц

СЕГОДНЯ 09:44 2018-10-16T10:18:07+03:00

Воды не будет в кранах до 17.00. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

В городе снова проводятся ремонтные работы

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Во вторник, 16 октября, в Симферополе на десятке улиц отключат воду. В связи с ремонтными работами на электросетях будет обесточена насосная водопроводная станция, сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.

До 17.00 водоснабжение будет ограничено на улицах: Бориса Хохлова, Голубца, Зои Рухадзе, Сергея Тюленина, Любы Шевцовой, Туркевича, Кудряшова.

Симферопольский филиал "Вода Крыма" приносит горожанам извинения за неудобства.

Насосная водопроводная станция – используются для питьевого, хозяйственного, производственного водоснабжения. Они также применяются также для систем пожаротушения.

Кстати, на улице Ларионова в Симферополе снесут 65 незаконных гаражей. Всего планируют демонтировать 255 объектов. Имущество, которое находится внутри гаражей, описывают в законном порядке. Только после того, как собственники оплатят работы по демонтажу.