2018-10-16T10:37:50+03:00
Общество

Цвет настроения красный: Симферополь с утра встал в пробках

В городе снова транспортный коллапс
Александра КОРШУНОВА
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Город утопает в утренних пробкахГород утопает в утренних пробкахФото: Анастасия КУРДЮКОВА
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Утро вторника, 16 октября, началось уже с традиционных для Симферополя заторов. В приложении "Яндекс. Пробки" все автомобилисты могу увидеть, каким "красным" сейчас стал наш город.

Скриншот с приложения "Яндекс. Карты"

Скриншот с приложения "Яндекс. Карты"

Бордовыми стоят улицы: Севастопольская, Крылова, Красноармейская, Крылова, Гоголя, Самокиша, Жуковского, Калинина, Киевская, Троллейбусная.

Скриншот с приложения "Яндекс. Карты"

Скриншот с приложения "Яндекс. Карты"

Главная транспортная артерия города – проспект Кирова "краснеет" на пересечении с улицами Гоголя и Самокиша.

Также образовалась пробка на площади Амет-Хана Султана, где сейчас ведутся дорожные работы.

Жительница крымской столицы Ирина сетурет, что из-за утренних пробок, опоздала на работу на полчаса.

- На проспекте Победы утром в час-пик полчаса невозможно было залезть в маршрутку, каждая была забита до отказа. Такое ощущение, что их количество сократили, опоздала на работу на полчаса, - жалуется девушка.

Но некоторые пытаются даже найти позитив в утренних заторах.

- Сегодня шла пешком по улице Севастопольской на работу. Зато теперь могу любоваться парками, скверами, природой и утренним осенним городом , - поделилась местная жительница Тамара.

Кстати, ремонт улицы Севастопольской в Симферополе хотят закончить раньше. Городские власти также планировали закрыть с 11 октября на ремонт проспект Кирова, уже даже приготовили карту объезда.

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