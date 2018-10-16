Цвет настроения красный: Симферополь с утра встал в пробках
Утро вторника, 16 октября, началось уже с традиционных для Симферополя заторов. В приложении "Яндекс. Пробки" все автомобилисты могу увидеть, каким "красным" сейчас стал наш город.
Скриншот с приложения "Яндекс. Карты"
Бордовыми стоят улицы: Севастопольская, Крылова, Красноармейская, Крылова, Гоголя, Самокиша, Жуковского, Калинина, Киевская, Троллейбусная.
Скриншот с приложения "Яндекс. Карты"
Главная транспортная артерия города – проспект Кирова "краснеет" на пересечении с улицами Гоголя и Самокиша.
Также образовалась пробка на площади Амет-Хана Султана, где сейчас ведутся дорожные работы.
Жительница крымской столицы Ирина сетурет, что из-за утренних пробок, опоздала на работу на полчаса.
- На проспекте Победы утром в час-пик полчаса невозможно было залезть в маршрутку, каждая была забита до отказа. Такое ощущение, что их количество сократили, опоздала на работу на полчаса, - жалуется девушка.
Но некоторые пытаются даже найти позитив в утренних заторах.
- Сегодня шла пешком по улице Севастопольской на работу. Зато теперь могу любоваться парками, скверами, природой и утренним осенним городом , - поделилась местная жительница Тамара.
Кстати, ремонт улицы Севастопольской в Симферополе хотят закончить раньше. Городские власти также планировали закрыть с 11 октября на ремонт проспект Кирова, уже даже приготовили карту объезда.