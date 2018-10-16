2018-10-16T10:27:28+03:00
Общество

За три месяца в общественном транспорте Крыма нашли больше 2 тысяч "зайцев"

"Крымавтотранс" отправляет обращения в Ространснадзор
Надежда ДАЦЮК
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За три месяца текущего года, с июля по сентябрь, составлено 590 актов о нарушении перевозчиками договорных обязательств с ГУП РК «Крымавтотранс». Также зафиксировано 2070 перевезенных безбилетных пассажиров.

- Акты составлены за посадку и провоз безбилетных пассажиров на прилегающих к автостанциям предприятия «Крымавтотранс» территориям, самовольное отправление водителем в рейс автобуса, а также за препятствование проверке салона и багажного отсека уполномоченными сотрудниками предприятия, - сообщил директор ГУП РК «Крымавтотранс» Игорь Коробчук.

Также сообщается, что большинство актов составлены из-за подбора безбилетных пассажиров.

Сотрудники «Крымавтотранс» также направляют акты и видеофайлы с нарушениями в Ространснадзор. Составлен 21 протокол о подборе безбилетных пассажиров в непредназначенных для этого местах.

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