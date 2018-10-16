Часть Симферополя 16 октября пробудет без света

СЕГОДНЯ 10:50 2018-10-16T10:51:07+03:00

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Сегодня, 16 октября, часть Симферополя до 17.00 останется без света. Это связано с проведением внеплановых работ, сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

- Электроэнергии не будет на улицах Батурина 42/57, 44/50, 54-56 (чет), 51-53 (нечет), 59, 65; Балаклавская, 30 (чет); Русская, 36-104 (чет), 35-103 (нечет); Ангарская, 38а; Зенитная, 2/57-34 (чет), 1/55-31а (нечет); Старозенитная, 3; Гражданская, 42а-46 (чет), 41-57 (нечет); Полигонная/Чехова, - дополнили в администрации города.

Плановые отключения в крымской столице и в Симферопольском районе продлятся до конца октября. Также уже составлен график на ноябрь.

Что касается Республики Крым, то в ограничение подачи электроэнергии с 15 по 19 октября наблюдается в Новофедоровке.

Там работы выполняются в рамках реализации схемы выдачи мощности Сакской тепловой электростанции.