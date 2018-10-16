2018-10-16T12:49:50+03:00
Общество

В Симферополе начали ремонтировать улицу Маршала Жукова

Работы закончат до 20 декабря
Александра КОРШУНОВА
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Начало ремонтных работ на улице Маршала Жукова. Фото: пресс-служба администрации СимферополяНачало ремонтных работ на улице Маршала Жукова. Фото: пресс-служба администрации Симферополя
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В Симферополе начали ремонтировать одну из главных улиц города – Маршала Жукова. Движение на ней ограничено и осуществляется по одной полосе, сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы со ссылкой на замглавы Сергея Круцюка.

Сейчас ведется капитальный ремонт, демонтируют старые бордюры и устанавливают новые.

Чтобы продолжить работы, будут использована временная схема движения, в ней будет задействована объездная Дубки-Евпаторийское шоссе.

Круцюк отметил, что ход работ находится на постоянном контроле.

- Качество используемых материалов проверяется организацией, осуществляющей строительный надзор. Согласно контракту работы должны завершиться до 20 декабря текущего года, - резюмировал глава администрации.

Напомним, городские власти также планировали закрыть с 11 октября на ремонт проспект Кирова, уже даже приготовили карту объезда.

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