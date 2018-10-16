В Симферополе начали ремонтировать улицу Маршала Жукова
В Симферополе начали ремонтировать одну из главных улиц города – Маршала Жукова. Движение на ней ограничено и осуществляется по одной полосе, сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы со ссылкой на замглавы Сергея Круцюка.
Сейчас ведется капитальный ремонт, демонтируют старые бордюры и устанавливают новые.
Чтобы продолжить работы, будут использована временная схема движения, в ней будет задействована объездная Дубки-Евпаторийское шоссе.
Круцюк отметил, что ход работ находится на постоянном контроле.
- Качество используемых материалов проверяется организацией, осуществляющей строительный надзор. Согласно контракту работы должны завершиться до 20 декабря текущего года, - резюмировал глава администрации.
Напомним, городские власти также планировали закрыть с 11 октября на ремонт проспект Кирова, уже даже приготовили карту объезда.