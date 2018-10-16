2018-10-16T13:25:34+03:00
Общество

Гору Митридат в Керчи закроют для автомобилей

Там пройдет велогонка
Александра КОРШУНОВА
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В Керчи гору Митридат временно закроют для въезда автомобилей. Это связано с проведением велогонки, которая состоится в субботу, 20 октября.

В пресс-службе городской администрации, что сотрудники ГИБДД перекроют въезд с 9.00 до 15.00.

В велогонке "Кольцо Митридата" могут поучаствовать все любители. Будут разработаны три уровня сложностей , чтобы каждый имел шанс на победу.

Также участников и зрителей ждут выступления спортсменов и рок-концерт.

Победители соревнований получат подарки от спонсоров и партнером мероприятия.

Напомним, археологи из Сибири отреставрировали артефакты, которые нашли во время строительства трассы "Таврида". Сообщается, что удалось исследовать 9 археологических памятников разных эпох.

Особый интерес для исследователей представляют могилы воинов, так как они – наиболее богаты на находки. Так, среди обнаруженных артефактов – гераклейская амфора с клеймом – 340-336 год до н.э, наконечники стрел, сабли, палаши, стремена и удила.

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