Бензин и дизельное топливо в Симферополе снова подорожали
В Симферополе за прошедшую неделю подорожали бензин и дизельное топливо, сообщили в пресс-службе Крымстата.
Они предоставили мониторинг на понедельник, 15 октября.
По сравнению с 8 октября в крымской столице выросли цены на бензин марки АИ-92 на 0,58%.
-Также увеличение заметно на бензине марок АИ-95, АИ-95 премиум на 0,77% и АИ-98 на 0,27%. Рост цен на дизельное топливо составил 0,61%, - добавили в Крымстате.
Сейчас стоимость горючего в крымской столице на следующей отметке:
АИ-92 – 46,65-46,90 за литр
АИ-95, АИ-95 премиум – 48,90-50,90 за литр
АИ-98 – 55,99-56,00 за литр
Дизельное топливо – 49,70-49,99 за литр.
Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов обратился в ФАС по поводу повышения цен на бензин в Крыму. В сентябре автомобилисты отмечали рост цен на топливо марки АИ-95 в несколько раз.