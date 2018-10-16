Бензин и дизельное топливо в Симферополе снова подорожали

СЕГОДНЯ 14:38 2018-10-16T14:39:13+03:00

Больше всего нужно заплатить за литр АИ-98 - почти 51 рубль

Изменить размер текста: A A

В Симферополе за прошедшую неделю подорожали бензин и дизельное топливо, сообщили в пресс-службе Крымстата.

Они предоставили мониторинг на понедельник, 15 октября.

По сравнению с 8 октября в крымской столице выросли цены на бензин марки АИ-92 на 0,58%.

-Также увеличение заметно на бензине марок АИ-95, АИ-95 премиум на 0,77% и АИ-98 на 0,27%. Рост цен на дизельное топливо составил 0,61%, - добавили в Крымстате.

Сейчас стоимость горючего в крымской столице на следующей отметке:

АИ-92 – 46,65-46,90 за литр

АИ-95, АИ-95 премиум – 48,90-50,90 за литр

АИ-98 – 55,99-56,00 за литр

Дизельное топливо – 49,70-49,99 за литр.

Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов обратился в ФАС по поводу повышения цен на бензин в Крыму. В сентябре автомобилисты отмечали рост цен на топливо марки АИ-95 в несколько раз.