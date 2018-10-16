Из Симферополя в Дамаск хотят запустить авиарейсы

СЕГОДНЯ 15:57 2018-10-16T15:57:08+03:00

У сирийцев есть спрос на оздоровление в Крыму

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Между Симферополем и Дамаском планируют организовать авиационное сообщение. Этот вопрос будет прорабатывать лично министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

Глава Крыма поручил ему связаться с Минтрансом и Росавиацией для решения этого вопроса.

- Мы провели переговоры с министром туризма Сирии Башером Язджи. Есть явный спрос на оздоровление, на санаторно-курортный комплекс Крыма – и для мирного населения, и для тех, кто участвовал в боевых действиях. Один из основных вопросов – организация авиасообщения, - добавил Волченко.

Сообщается, что инициатива о создании таких авиаперелетов исходит от крымского правительства.

Напомним, Крым и Сирия договорились о создании торгового дома и судоходной компании. Это было решено во всемя визита крымской делегации в Сирию во главе с главой республики Сергеем Аксеновым.

Также президента Сирии пригласили приехать на Ялтинский международный форум, который пройдет в следующем году.