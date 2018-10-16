Около трех тысяч крымчан призовут на военную службу этой осенью

СЕГОДНЯ 16:55 2018-10-16T17:30:34+03:00

Больше двух тысяч ребят отправится в другие регионы РФ

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На службу в Вооруженные силы РФ в рамках осеннего призыва 2018 года отправятся около трех тысяч крымчан. Из них более двух тысяч призывников отправятся служить в другие регионы России, сообщил военный комиссар Республики Крым Олег Ермилов.

- Имеется тенденция к увеличению количества призывников. В этом году мы будем призывать порядка трех тысяч человек. Также расширяется география службы. Помимо службы в Черноморском флоте, частях Южного и Западного военных округов добавляется также Северный флот ВМФ России, - уточнил Ермилов.

Также Ермилов отметил, что весной служить отправились 2300 крымчан были призваны весной текущего года. Они были направлены на службу в Черноморский флот, а также части Южного, Западного и Центрального военных округов.