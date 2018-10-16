В Крыму топливо может подешеветь только через год

СЕГОДНЯ 16:58 2018-10-16T17:37:49+03:00

Бензин в Крыму на 10% дороже, чем на материке. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

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Для того чтобы цены на топливо в Крыму понизились, нужен, как минимум, год. Сейчас в республике цены на него выше на 10% , чем в соседних российских регионах, сообщают местные власти.

Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомолзин объяснил, что причиной этому – транспортная логистика, передает ТАСС.

- Оптимизация транспортных расходов на поставки бензина - это вопрос ближайшего времени, ближайшего года, - добавил Голомолзин.

Напомним, в Симферополе зафиксировали увеличение цен на бензин и дизельное топливо.

Кстати, движение бензовозов по Крымскому мосту смогут разрешить уже через несколько месяцев. В республике ожидают, что это поможет снизить цены на топливо.

Сейчас движение бензовозов по мосту запрещена приказом Минтранса РФ.

Движение грузовиков по Крымскому мосту запустили 1 октября. Тогда дальнобойщики выстроились в очередь, чтобы проехать по новой трассе.