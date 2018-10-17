Симферополь частично останется без воды 18 октября

СЕГОДНЯ 09:33 2018-10-17T11:33:46+03:00

Воды не будет с 6.00 18 октября до 7.00 19 октября. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

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В Симферополе и в пригороде с 6.00 18 октября до 7.00 19 октября на сутки отключат холодную воду. Это связано с ремонтными работами на водоводе, сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

Что касается пригорода, то водоснабжение ограничат в селах: Доброе, Заречное, Андрусово, Пионерское, Лозовое, Ферсманово. Также это коснется поселков Понтос, Эски-Сарай, Камыш-Кора, Кирпичное, Тахта Джами и прилегающих садовых товариществ.

Без воды практически полностью останется микрорайон "Марьино": проспект Вернадского, улицы Беспалова, Первомайская, Ломоносова, Курортная, Радищева, Гончарова. Лескова, Плотинная, Пирогова, Рылеева, Б. Хохлова, Г. Родионова, В. Дацуна, Голубца, Кусакина, С. Тюленина, У. Громовой, Л. Шевцовой, З. Рухадзе, Симферопольская, З. Космодемьянской, О. Кошевого, Матросова, Туркенича, Кудряшова, Ялтинское шоссе, Промышленная, Волошиновых, Носенко, Чекистов, Лазурная, Лесная, Щаденко, Родниковая, Багратиона, Григоренко, Труда, Водников, Морская.

- Возможны перебои водоснабжения микрорайона "Марьино-Украинка" и прилегающих садовых товариществ, - добавили в пресс-службе.

Симферопольский филиал "Воды Крыма" просит извинения за предоставленные неудобства.