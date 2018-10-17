2018-10-17T11:33:46+03:00
Общество

Симферополь частично останется без воды 18 октября

Ограничения коснутся микрорайона "Марьино" и прилегающих сел
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
Воды не будет с 6.00 18 октября до 7.00 19 октября.Воды не будет с 6.00 18 октября до 7.00 19 октября.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
Изменить размер текста:

В Симферополе и в пригороде с 6.00 18 октября до 7.00 19 октября на сутки отключат холодную воду. Это связано с ремонтными работами на водоводе, сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

Что касается пригорода, то водоснабжение ограничат в селах: Доброе, Заречное, Андрусово, Пионерское, Лозовое, Ферсманово. Также это коснется поселков Понтос, Эски-Сарай, Камыш-Кора, Кирпичное, Тахта Джами и прилегающих садовых товариществ.

Без воды практически полностью останется микрорайон "Марьино": проспект Вернадского, улицы Беспалова, Первомайская, Ломоносова, Курортная, Радищева, Гончарова. Лескова, Плотинная, Пирогова, Рылеева, Б. Хохлова, Г. Родионова, В. Дацуна, Голубца, Кусакина, С. Тюленина, У. Громовой, Л. Шевцовой, З. Рухадзе, Симферопольская, З. Космодемьянской, О. Кошевого, Матросова, Туркенича, Кудряшова, Ялтинское шоссе, Промышленная, Волошиновых, Носенко, Чекистов, Лазурная, Лесная, Щаденко, Родниковая, Багратиона, Григоренко, Труда, Водников, Морская.

- Возможны перебои водоснабжения микрорайона "Марьино-Украинка" и прилегающих садовых товариществ, - добавили в пресс-службе.

Симферопольский филиал "Воды Крыма" просит извинения за предоставленные неудобства.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Военные: В Керчь на место теракта выехали 10 единиц тяжелой боевой техники
В Крыму с 18 октября и до конца выходных объявили о пожарной опасности
Под Алуштой в море утонул мужчина
Из аэропорта «Симферополь» зимой будут летать самолеты в Воронеж
Пограничники конфисковали у крымского предприятия сетей на полмиллиона рублей
Сотрудникам севастопольского предприятия выплатили более 9 миллионов долгов по зарплате
В этом году 18 уклонистов от армии в Крыму заплатили штрафы
Крым и Сирия подписали меморандум об экономическом сотрудничестве
Птицефабрику в Сакском районе "поднимет" новый инвестор
В Крыму топливо может подешеветь только через год
Около трех тысяч крымчан призовут на военную службу этой осенью
Из Симферополя в Дамаск хотят запустить авиарейсы
Бензин и дизельное топливо в Симферополе снова подорожали
Сергей Аксенов пригласил президента Сирии приехать на ЯМЭФ