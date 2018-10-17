2018-10-17T10:24:11+03:00
Туризм

Из аэропорта «Симферополь» зимой будут летать самолеты в Воронеж

Перелеты будут осуществляться два раза в неделю
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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Самолеты в этом направлении начнут летать с 27 октября.Самолеты в этом направлении начнут летать с 27 октября.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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С конца октября в зимнем расписание аэропорта «Симферополь» появятся прямые рейсы в Воронеж.

- Перелеты будут осуществляться с 27 октября два раза в неделю по средам и субботам, - сообщили в пресс-службе аэропорта

По средам пассажиры смогут улететь в 16.40, прибытие в Воронеж в 18.40. По субботам вылет из Симферополя в 17.10, прибытие в Воронеж в 19.10.

Все рейсы выполняются на воздушных судах Bombardier CRJ-100/200 вместимостью 50 человек.

Напомним, зимой из Симферополя будут летать самолеты в Тюмень, Омск и Сургут. Новые рейсы появятся в расписании с 28 ноября.

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