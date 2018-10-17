2018-10-17T11:33:07+03:00
Происшествия

Под Алуштой в море утонул мужчина

Его тело нашли в 300 метрах от берега
Надежда ДАЦЮК
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В районе поселка Малый маяк в округе Алушты вечером 16 октября утонул мужчина. Устанавливается его личность.

- Тело человека в море заметили очевидцы, они и вызвали службу спасения, - сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС.

Сотрудники спасательной станции Алушты обнаружили тело мужчины в 300 метрах от берега и доставили его на берег.

Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее в Крыму утонули мужчина и женщина.

В августе в Евпатории утонул мужчина.

В июне в районе горы Аю-Даг погиб любитель подводной охоты. Тело дайвера без признаков жизни нашли на дне моря и доставили на берег.

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