Под Алуштой в море утонул мужчина
Его тело нашли в 300 метрах от берега
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В районе поселка Малый маяк в округе Алушты вечером 16 октября утонул мужчина. Устанавливается его личность.
- Тело человека в море заметили очевидцы, они и вызвали службу спасения, - сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС.
Сотрудники спасательной станции Алушты обнаружили тело мужчины в 300 метрах от берега и доставили его на берег.
Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.
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