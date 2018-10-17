В Керчи открыта "горячая линия" в связи с терактом в политехническом колледже

СЕГОДНЯ 16:07 2018-10-17T16:10:11+03:00

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В Керчи открыта "горячая линия" из-за взрыва в политехническом колледже, написал на своей странице в Facebook глава города Сергей Бороздин.

По всем вопросам можно обращаться по телефонам: 6-00-50, +7-978-909-11-35 (ЕДДС).

Напомним, сегодня в Керчи прогремел взрыв. Сообщается о 18 погибших и 50 пострадавших. Случившееся называют терактом. В Крыму объявили трехдневный траур.

По информации главы Крыма Сергея Аксенова, стрельбу и взрывы в учебном заведении устроил студент колледжа. После он застрелился в библиотеке.

Некоторые очевидцы утверждают, что один из выстрелов попал в газовый баллон, отсюда и взрыв. При этом на предприятии "Крымгазсети" рассказали,что политехнический колледж в Керчи не был газифицирован. Предприятие не заключало с учебным заведением договор на поставку баллонного сжиженного газа.

Директор колледжа назвала произошедшее "терактом, как в Беслане".