Правительство Крыма оплатит похороны жертвам трагедии в Керчи

СЕГОДНЯ 20:51 2018-10-17T20:51:56+03:00

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Правительство Крыма оплатит похороны жертвам взрывов в Керчи.

- У нас с вами задача – конечно же, оказание помощи родным и близким погибших. Разумеется, все расходы в этом направлении будут изысканы из республиканского бюджета. Единственное, что мы не сможем сделать – вернуть погибших, - сказал глава Крыма Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба.

По словам Аксенова, штаб займется выяснением причин трагедии. Сейчас правоохранители устанавливают возможных сообщников преступника и выясняют мотивы налетчика.

Напомним, взрывы прогремели в Керченском политехническом колледже днем 17 октября. По последним данным, в результате погибли 19 человек, в том числе - преступник, студент 4 курса упомянутого колледжа. У него с собой было законно приобретенное ружье с патронами к нему, а также несколько самодельных взрывных устройство, активировать успел только одно.