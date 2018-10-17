2018-10-17T20:51:56+03:00
Взрыв в Керчи

Правительство Крыма оплатит похороны жертвам трагедии в Керчи

В городе работает оперативный штаб
Анастасия ЖУКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Правительство Крыма оплатит похороны жертвам взрывов в Керчи.

- У нас с вами задача – конечно же, оказание помощи родным и близким погибших. Разумеется, все расходы в этом направлении будут изысканы из республиканского бюджета. Единственное, что мы не сможем сделать – вернуть погибших, - сказал глава Крыма Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба.

По словам Аксенова, штаб займется выяснением причин трагедии. Сейчас правоохранители устанавливают возможных сообщников преступника и выясняют мотивы налетчика.

Напомним, взрывы прогремели в Керченском политехническом колледже днем 17 октября. По последним данным, в результате погибли 19 человек, в том числе - преступник, студент 4 курса упомянутого колледжа. У него с собой было законно приобретенное ружье с патронами к нему, а также несколько самодельных взрывных устройство, активировать успел только одно.

Еще больше материалов по теме: «Взрыв в колледже в Керчи 17 октября 2018 года»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Шестеро пострадавших во время взрывов в Керчи находятся в крайне тяжелом состоянии
В Керчи открыта "горячая линия" в связи с терактом в политехническом колледже
Военные: В Керчь на место теракта выехали 10 единиц тяжелой боевой техники
В Крыму с 18 октября и до конца выходных объявили о пожарной опасности
Под Алуштой в море утонул мужчина
Из аэропорта «Симферополь» зимой будут летать самолеты в Воронеж
Пограничники конфисковали у крымского предприятия сетей на полмиллиона рублей
Симферополь частично останется без воды 18 октября
Сотрудникам севастопольского предприятия выплатили более 9 миллионов долгов по зарплате
В этом году 18 уклонистов от армии в Крыму заплатили штрафы
Крым и Сирия подписали меморандум об экономическом сотрудничестве
Птицефабрику в Сакском районе "поднимет" новый инвестор
В Крыму топливо может подешеветь только через год
Около трех тысяч крымчан призовут на военную службу этой осенью
Из Симферополя в Дамаск хотят запустить авиарейсы
Бензин и дизельное топливо в Симферополе снова подорожали
Сергей Аксенов пригласил президента Сирии приехать на ЯМЭФ