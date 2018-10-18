2018-10-18T07:29:13+03:00
Общество

Погода в Крыму на 18 октября: днем до +26, без осадков

В пятницу придет похолодание
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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19 октября похолодает на 3-5 градуса.19 октября похолодает на 3-5 градуса.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В Крыму 18 октября ожидается по-летнему теплая и ясная погода.

- В ближайшие сутки антициклон обеспечит в Крыму теплую и сухую погоду. Умеренный, в восточных и центральных районах сильный северо-восточный ветер будет ослабевать. Температура воздуха ночью составит 8…13, на побережье 14…18 градусов, днем воздух прогреется до 21…26, в горах 17…19, - сообщает Крымское управление гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.

В Севастополе в четверг малооблачно. Ночью и утром туман. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 10…12, днем 20…22.

В пятницу погода изменится.

- Атмосферные фронтальные разделы, смещающиеся с северо-запада, принесут на полуостров влажный и более прохладный воздух. В отдельных районах пройдут дожди, дневная температура понизится на 3-5 градуса, - отметили синоптики.

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