В Керчи откроют единый расчетный счет для помощи пострадавшим

СЕГОДНЯ 15:41 2018-10-18T15:41:41+03:00

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После трагедии в Керчи стали активно появляться различные объявления в социальных сетях, якобы от волонтеров, желающих помочь пострадавшим. Но далеко не все они легальные. За маской благородства часто скрываются мошенники. Об этом и предупредил Глава администрации города Керчи Сергей Бороздин.

- Создаются счета, которые якобы нацелены на помощь пострадавшим. Не перечисляйте туда деньги, чтобы эта помощь не достались мошенникам. Будет создан единый расчетный счет. Он будет казначейский и при администрации города Керчи, - обратился к гражданам Сергей Бороздин.

И сделано это будет в кратчайшие сроки.

Сообщается также, что все собранные денежные средства пойдут полностью на лечение и восстановление пострадавших.

Конкретную сумму собрать задача не ставится. По словам уполномоченной по правам ребенка в РК Ирины Клюевой, предоставляется возможность людям, которые сочувствуют горю, помочь тем семьям, которые оказались в беде.

- Чтобы расходование всех средств было предметным, персональным и проверялось надлежащими органами, расчетный счет будет открыт при администрации города, - в свою очередь отметила она.

Напомним, 17 октября вооруженный 18-летний учащийся политехнического колледжа Владислав Росляков привел в действие самодельную взрывчатку и расстрелял всех попавшихся ему навстречу людей в коридорах колледжа из помпового ружья. А потом покончил жизнь самоубийством в библиотеке учебного заведения на втором этаже.