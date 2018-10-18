В Симферополе временно изменят схему движения автобусов

СЕГОДНЯ 19:36 2018-10-18T19:45:48+03:00

Капремонт дорог на всех улицах завершится к 20 декабря Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Изменить размер текста: A A

В Симферополе на время проведения капремонта дорог на ул. Чехова и Нижнегоспитальной изменят схему движения общественного транспорта.

- Ограничения коснутся автобусных маршрутов №4 «Неаполь Скифский - Льдозаводское», и №8 «ул. 51 – Армии – Парк Тренева», - сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

Автобус №4 в прямом направлении будет ездить по ул. Тарабукина, Спуск телефонный, пр. 2-й. Петровский, ул. Крылова, ул. Караимская, ул. Козлова, ул. Севастопольская, ул. Гоголя, ул. Павленко, бульвар Ленина, ул. Гагарина, ул. Ким, пер. Персиковый, ул. Леси Украинки, ул. Депутатская, ул. Маршала Василевского, ул. Героев Сталинграда, ул. Маршала Василевского.

В обратном направлении: ул. Маршала Василевского, ул. Депутатская, ул. Генова, пер. Проводников, ул. Леси Украинки, пер. Персиковый, ул. Ким, ул. Гагарина, бульвар Ленина, ул. Карла Маркса, ул. Толстого, ул. Гоголя, ул. Жуковского, ул. Самокиша, ул. Крылова, пр. 2 -й Петровский, Спуск телефонный, ул. Тарабукина.

По маршруту №8 автобусы будут двигаться в прямом направлении по ул. 51-й Армии, пр. Победы, пл. Куйбышева, пр. Кирова, пл. Советская, ул. Ленина, Фабричный спуск, ул. Красноармейская, ул. Крылова, ул. Караимская, ул. Козлова, ул. Севастопольская, ул. Гоголя, сквер им. К.А. Тренева;

В обратном направлении: сквер им. К.А. Тренева, пр. Кирова, пл. Амет -Хана Султана, ул. Козлова, пр. Кирова, ул. Самокиша, ул. Крылова, ул. Красноармейская, Фабричный спуск, ул. Ленина, пл. Советская, пр. Кирова, пл. Куйбышева, пр. Победы, ул. 51 -й Армии.

Напомним, капремот дорог в крымской столице завершится 20 декабря. Симферопольцы продолжают стоять в пробках: подрядчики отчитались, как идут работы на перекрытых улицах.

Карту объезда пробок смотрите здесь.