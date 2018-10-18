2018-10-18T19:45:48+03:00
Общество

В Симферополе временно изменят схему движения автобусов

Изменения коснутся маршрутов №4 и №8
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
Поделиться:
Капремонт дорог на всех улицах завершится к 20 декабряКапремонт дорог на всех улицах завершится к 20 декабряФото: Анастасия КУРДЮКОВА
Изменить размер текста:

В Симферополе на время проведения капремонта дорог на ул. Чехова и Нижнегоспитальной изменят схему движения общественного транспорта.

- Ограничения коснутся автобусных маршрутов №4 «Неаполь Скифский - Льдозаводское», и №8 «ул. 51 – Армии – Парк Тренева», - сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

Автобус №4 в прямом направлении будет ездить по ул. Тарабукина, Спуск телефонный, пр. 2-й. Петровский, ул. Крылова, ул. Караимская, ул. Козлова, ул. Севастопольская, ул. Гоголя, ул. Павленко, бульвар Ленина, ул. Гагарина, ул. Ким, пер. Персиковый, ул. Леси Украинки, ул. Депутатская, ул. Маршала Василевского, ул. Героев Сталинграда, ул. Маршала Василевского.

В обратном направлении: ул. Маршала Василевского, ул. Депутатская, ул. Генова, пер. Проводников, ул. Леси Украинки, пер. Персиковый, ул. Ким, ул. Гагарина, бульвар Ленина, ул. Карла Маркса, ул. Толстого, ул. Гоголя, ул. Жуковского, ул. Самокиша, ул. Крылова, пр. 2 -й Петровский, Спуск телефонный, ул. Тарабукина.

По маршруту №8 автобусы будут двигаться в прямом направлении по ул. 51-й Армии, пр. Победы, пл. Куйбышева, пр. Кирова, пл. Советская, ул. Ленина, Фабричный спуск, ул. Красноармейская, ул. Крылова, ул. Караимская, ул. Козлова, ул. Севастопольская, ул. Гоголя, сквер им. К.А. Тренева;

В обратном направлении: сквер им. К.А. Тренева, пр. Кирова, пл. Амет -Хана Султана, ул. Козлова, пр. Кирова, ул. Самокиша, ул. Крылова, ул. Красноармейская, Фабричный спуск, ул. Ленина, пл. Советская, пр. Кирова, пл. Куйбышева, пр. Победы, ул. 51 -й Армии.

Напомним, капремот дорог в крымской столице завершится 20 декабря. Симферопольцы продолжают стоять в пробках: подрядчики отчитались, как идут работы на перекрытых улицах.

Карту объезда пробок смотрите здесь.

Еще больше материалов по теме: «Транспорт в Крыму»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Как пройдут похороны погибших во время трагедии в Керчи: маршрут движения траурной процессии
В Севастополе увеличили размеры финансовой помощи пострадавшим во время ЧС
В Керчи откроют единый расчетный счет для помощи пострадавшим
В школах и вузах Крыма усилили меры безопасности
Раненых в керченском колледже транспортируют в больницы Москвы и Краснодара
Похороны погибших в колледже в Керчи пройдут 19 октября
В «Тайгане» редкое белоснежное пополнение
В Крыму идут панихиды по погибшим в колледже
Погода в Крыму на 18 октября: днем до +26, без осадков
Правительство Крыма оплатит похороны жертвам трагедии в Керчи
Шестеро пострадавших во время взрывов в Керчи находятся в крайне тяжелом состоянии
В Керчи открыта "горячая линия" в связи с терактом в политехническом колледже
Военные: В Керчь на место теракта выехали 10 единиц тяжелой боевой техники
В Крыму с 18 октября и до конца выходных объявили о пожарной опасности
Под Алуштой в море утонул мужчина
Из аэропорта «Симферополь» зимой будут летать самолеты в Воронеж
Пограничники конфисковали у крымского предприятия сетей на полмиллиона рублей
Симферополь частично останется без воды 18 октября
Сотрудникам севастопольского предприятия выплатили более 9 миллионов долгов по зарплате
В этом году 18 уклонистов от армии в Крыму заплатили штрафы
Крым и Сирия подписали меморандум об экономическом сотрудничестве
Птицефабрику в Сакском районе "поднимет" новый инвестор
В Крыму топливо может подешеветь только через год
Около трех тысяч крымчан призовут на военную службу этой осенью
Из Симферополя в Дамаск хотят запустить авиарейсы
Бензин и дизельное топливо в Симферополе снова подорожали
Сергей Аксенов пригласил президента Сирии приехать на ЯМЭФ