2018-10-18T20:17:38+03:00
Взрыв в Керчи

Как пройдут похороны погибших во время трагедии в Керчи: маршрут движения траурной процессии

Попрощаться с родными и друзьями можно будет на пл. Ленина
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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Похороны студентов и преподавателей 20 погибших во время взрыва в керченском политехническом колледже, пройдут 19 октября. Владислава Рослякова, устроившего взрыв в колледже и расстрелявшего однокурсников, похоронят в другой день.

Попрощаться с родными, друзьями и знакомыми можно будет с 10.00 на площади Ленина. Мероприятие ориентировочно продлится до 12.00.

Далее траурная процессия будет двигаться по следующему маршруту: через ул. Кирова – ул. Карла Маркса – ул. Мирошника – на центральное кладбище.

В данном мероприятии задействуют 20 автобусов, которые будут сняты с маршрутов №5 и №19. В этой связи интервал движения городского транспорта по этим маршрутам будет увеличен.

- С 7.00 и до окончания панихиды будет временно ограничено движение частного транспорта по ул. Карла Маркса, по улице Кирова и пересекающим ее улицам Советской, Свердлова, Кооперативный переулок, Адмиралтейский пр-д, Театральная. Проезд для автобусов будет открыт, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Напомним, семьям погибших будет выделено по 1 миллиону рублей, и по 500 тысяч рублей - семьям пострадавших. Деньги выделят из федерального бюджета. В ближайшее время они будут переведены на счета родственников погибших и пострадавших.

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