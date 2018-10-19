2018-10-19T07:34:49+03:00
Общество

Погода в Крыму на 19 октября: переменная облачность и до + 22

На полуострове до 21 октября действует штормовое предупреждение
Александра КОРШУНОВА
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Осенняя ЕвпаторияОсенняя ЕвпаторияФото: Александра КОРШУНОВА
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В пятницу, 19 октября на полуострове осадков не ожидается, но день - облачный.

Как сообщили в республиканском гидрометцентре, в крымской столице днем местами ветер будет достигать 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 7-9 градусов тепла, а днем воздух прогреется до +22.

В Севастополе в пятницу осадков не ожидается, будет малооблачно. Ветер до 3-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью прогреется до 7 градусов, а днем – до 17-19 градусов.

На Южном берегу Крыма 20 октября ожидается переменная облачность. Скорость западного ветра до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью – 16 градусов тепла, а днем – до +22.

В Керчи малооблачно, но утром возможен туман – видимость 500-1000 метров. Ветер будет дуть со скоростью 7 метров секунду. Температура воздуха ночью 10…12°, днем 18…20°

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