В больницу обратились еще двое пострадавших во время бойни в Керчи

СЕГОДНЯ 19:19 2018-10-19T19:20:08+03:00

В лечении нуждаются 18-летняя и 60-летняя жительницы города

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Число пострадавших во время взрыва в Керчи продолжает увеличиваться.

- В Керченскую городскую больницу №1 обратилось еще двое пострадавших - девушка 2000 года рождения и женщина 1958 года рождения. У девушки состояние удовлетворительное, у женщины – средней степени тяжести, - сообщает пресс-служба Минздрава Крыма.

Всего на полуострове лечение проходят 22 человека, еще 23 отправили на материк.

19 октября в Керчи похоронили 20 человек, погибших от рук керченского стрелка. Самого Владислава Рослякова похоронят в другой день.

Напомним, 17 октября вооруженный 18-летний учащийся керченского политехнического колледжа Владислав Росляков привел в действие самодельную взрывчатку и расстрелял всех попавшихся ему навстречу людей в коридорах колледжа из помпового ружья. А потом его нашли мертвым в библиотеке учебного заведения на втором этаже.