Погода в Крыму на 20 октября: днем воздух прогреется до +22, пройдут дожди

СЕГОДНЯ 07:30 2018-10-20T07:30:20+03:00

Для осени погода в Крыму очень теплая. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

С начала новой недели температура воздуха понизится на 2-4 градуса

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В Крыму 20 октября погода будет теплой, но дождливой.

- В выходные дни характер погоды изменится: атмосферные фронтальные разделы, смещающиеся с запада, принесут на полуостров прохладный воздух. Местами пройдут небольшие дожди, образуются туманы с видимостью 200-500 метров, - сообщает Крымское управление гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.

Температура воздуха ночью составит +8...+13 градусов, днем воздух прогреется до +17…+22.

В Севастополе 20 октября переменная облачность. Без осадков, вечером небольшой дождь. Ветер переменных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13; днем +17…+19.

В начале следующей недели местами ожидаются дожди, дневная температура воздуха понизится на 2-4 градуса.