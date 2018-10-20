Погода в Крыму на 20 октября: днем воздух прогреется до +22, пройдут дожди
В Крыму 20 октября погода будет теплой, но дождливой.
- В выходные дни характер погоды изменится: атмосферные фронтальные разделы, смещающиеся с запада, принесут на полуостров прохладный воздух. Местами пройдут небольшие дожди, образуются туманы с видимостью 200-500 метров, - сообщает Крымское управление гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.
Температура воздуха ночью составит +8...+13 градусов, днем воздух прогреется до +17…+22.
В Севастополе 20 октября переменная облачность. Без осадков, вечером небольшой дождь. Ветер переменных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13; днем +17…+19.
В начале следующей недели местами ожидаются дожди, дневная температура воздуха понизится на 2-4 градуса.
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