Проститься с погибшими в массовом убийстве в Керчи пришли больше 20 тысяч человек

СЕГОДНЯ 09:37 2018-10-20T09:37:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В Керчи на похороны 20 убитых во время бойни политехническом колледже пришли больше 20 тысяч человек.

-Изначально думали, что проститься с погибшими придут около 20 тысяч человек, но их было значительно больше, - сообщили в администрации Керчи.

Похороны прошли 19 октября. На кладбище пустили только родных. Попрощаться с погибшими во время панихиды, которая прошла на пл. Ленина могли все желающие.

Когда начали уносить гробы, многим родственникам и знакомым стало плохо.

Напомним, 17 октября вооруженный 18-летний учащийся керченского политехнического колледжа Владислав Росляков привел в действие самодельную взрывчатку и расстрелял всех попавшихся ему навстречу людей в коридорах колледжа из помпового ружья. А потом его нашли убитым в библиотеке учебного заведения на втором этаже.