Проститься с погибшими в массовом убийстве в Керчи пришли больше 20 тысяч человек
В Керчи на похороны 20 убитых во время бойни политехническом колледже пришли больше 20 тысяч человек.
-Изначально думали, что проститься с погибшими придут около 20 тысяч человек, но их было значительно больше, - сообщили в администрации Керчи.
Похороны прошли 19 октября. На кладбище пустили только родных. Попрощаться с погибшими во время панихиды, которая прошла на пл. Ленина могли все желающие.
Когда начали уносить гробы, многим родственникам и знакомым стало плохо.
Напомним, 17 октября вооруженный 18-летний учащийся керченского политехнического колледжа Владислав Росляков привел в действие самодельную взрывчатку и расстрелял всех попавшихся ему навстречу людей в коридорах колледжа из помпового ружья. А потом его нашли убитым в библиотеке учебного заведения на втором этаже.
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