2018-10-20T10:21:10+03:00
Общество

В Симферополе 22 октября частично откроют проезд по ул. Объездной

Ремонтные работы дороги при этом будут продолжены
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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В Симферополе с 22 октября водители снова смогут ездить по ул. Объездной.

Со вторника на участках, где проводится ремонт дорожного покрытия, будет разрешен технологический проезд транспорта.

При этом глава Крыма считает, что дороги в городе ремонтируются слишком медленно. Крымская столица утопает в пробках. Водители не перестают жаловаться на то, что в какой район города, в какое время суток не отправься, попадешь в заторы.

- Контроль со стороны администрации Симферополя недостаточен. Организация дорожного движения ниже всякой критики. Как следствие – транспортный коллапс, хаос, большое количество жалоб горожан.– негодует глава Крыма.

Напомним, центр Симферополя закрыли для проезда машин. Капремонт на проспекте Кирова планируют завершить 1 декабря.

Кроме того, дороги сейчас ремонтируют по улицам Нижнегоспитальная, Чехова, Коммунальная, Бахчисарайская, Аральская, 1-й Конной Армии, Севастопольская (2 этап и 3-й этап), Объездная, Козлова (от переулка Пионерского до улицы Севастопольской), Маршала Жукова. В микрорайоне Каменка ремонтируются улицы Кубанская и Центральная, переулки Кубанский и Советский.

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