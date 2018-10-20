В Керчи 23 октября начнется проверка несущих конструкций колледжа
В Керчи 23 октября начнется обследование несущих конструкций керченского политехнического колледжа, в котором 17 октября прогремел взрыв.
Устойчивость здания будут проверять специальным комплектом «Струна-2». Специалисты должны установить, насколько сильно пострадало здание.
После будет подсчитано, сколько денег понадобится на восстановление поврежденного корпуса, и сколько времени на это понадобится. Ремонт планируют провести за счет бюджета Крыма.
На время ремонтных работ студенты будут учиться в других корпусах колледжа. На учебном процессе это не отразится.
- На данный момент ведется работа по корректировке учебных планов и оптимизации использования учебных аудиторий, - сообщили в пресс-службе Минобраза Крыма.
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