2018-10-20T13:27:53+03:00
Происшествия

В Керчи 23 октября начнется проверка несущих конструкций колледжа

Специалисты должны установить, насколько сильно пострадало здание
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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Взрыв в колледже произошел днем 17 октября.Взрыв в колледже произошел днем 17 октября.Фото: Надежда ДАЦЮК
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В Керчи 23 октября начнется обследование несущих конструкций керченского политехнического колледжа, в котором 17 октября прогремел взрыв.

Устойчивость здания будут проверять специальным комплектом «Струна-2». Специалисты должны установить, насколько сильно пострадало здание.

После будет подсчитано, сколько денег понадобится на восстановление поврежденного корпуса, и сколько времени на это понадобится. Ремонт планируют провести за счет бюджета Крыма.

На время ремонтных работ студенты будут учиться в других корпусах колледжа. На учебном процессе это не отразится.

- На данный момент ведется работа по корректировке учебных планов и оптимизации использования учебных аудиторий, - сообщили в пресс-службе Минобраза Крыма.

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