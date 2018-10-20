2018-10-20T18:42:00+03:00
Происшествия

Куда семьям погибших в Керчи подавать документы на получение матпомощи

В администрации города организовали пункт приема заявлений
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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Родственники погибших и пострадавших во время бойни в керченском политехническом колледже могут обратиться в администрацию города за получением материальной помощи.

- В администрации города создан пункт по сбору документов для оказания материальной помощи. Прием документов осуществляется в здании администрации в 101 кабинете с 8.00 до 18.00, ежедневно, без выходных, - сообщили в пресс-службе администрации Керчи.

Напомним, в бойне, которую устроил Владислав Росляков в керченском политехническом колледже, погибли 20 человек. Еще больше 50 получили травмы различной степени тяжести. Деньги уже получили первые 15 семей.

Из крымского отделения Фонда социального страхования семьям погибших будет выделено по 1 млн рублей, и по 500 тысяч – семьям пострадавших. При этом из федерального бюджета также по 1 млн рублей получат семьи погибших, и семьи пострадавших, в зависимости от степени тяжести, получат от 200 до 400 тысяч рублей.

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