Детсады Симферополя на 100% подготовили к отопительному сезону

СЕГОДНЯ 19:09 2018-10-20T19:09:18+03:00

С 23 октября в Крым придет похолодание

Изменить размер текста: A A

В Симферополе сообщили о 100% готовности детсадов к отопительному сезону.

- К холодам готовы 100% дошкольных заведений. Из 48 школ города в трех завершается ремонт внутренних сетей и котельного оборудования. Заканчивается монтаж новых кровель в школах № 2, 28, 36, - сообщила начальник управления образования администрации Симферополя Татьяна Сухина

В гимназии №1 меняют систему отопления и вентиляции, утепляют полы и ремонтируют потолки.

В Крыму для конца октября погода очень теплая, днем воздух прогревается до +22. С 23 октября придется похолодание, температура воздуха понизится на четыре градуса.

Напомним, первыми запустить котельные собираются в Керчи, а последними в Ялте.