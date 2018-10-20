Детсады Симферополя на 100% подготовили к отопительному сезону
В Симферополе сообщили о 100% готовности детсадов к отопительному сезону.
- К холодам готовы 100% дошкольных заведений. Из 48 школ города в трех завершается ремонт внутренних сетей и котельного оборудования. Заканчивается монтаж новых кровель в школах № 2, 28, 36, - сообщила начальник управления образования администрации Симферополя Татьяна Сухина
В гимназии №1 меняют систему отопления и вентиляции, утепляют полы и ремонтируют потолки.
В Крыму для конца октября погода очень теплая, днем воздух прогревается до +22. С 23 октября придется похолодание, температура воздуха понизится на четыре градуса.
Напомним, первыми запустить котельные собираются в Керчи, а последними в Ялте.
Еще больше материалов по теме: «Взрыв в колледже в Керчи 17 октября 2018 года»