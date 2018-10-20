2018-10-20T19:09:18+03:00
Происшествия

Детсады Симферополя на 100% подготовили к отопительному сезону

С 23 октября в Крым придет похолодание
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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В Симферополе сообщили о 100% готовности детсадов к отопительному сезону.

- К холодам готовы 100% дошкольных заведений. Из 48 школ города в трех завершается ремонт внутренних сетей и котельного оборудования. Заканчивается монтаж новых кровель в школах № 2, 28, 36, - сообщила начальник управления образования администрации Симферополя Татьяна Сухина

В гимназии №1 меняют систему отопления и вентиляции, утепляют полы и ремонтируют потолки.

В Крыму для конца октября погода очень теплая, днем воздух прогревается до +22. С 23 октября придется похолодание, температура воздуха понизится на четыре градуса.

Напомним, первыми запустить котельные собираются в Керчи, а последними в Ялте.

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