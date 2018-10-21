В Крым идет похолодание и дожди с грозами

СЕГОДНЯ 09:13 2018-10-21T09:31:42+03:00

Со вторника температура воздуха понизится еще на 2-3 градуса. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Изменить размер текста: A A

Погода в Крыму в воскресенье, 21 октября, будет дождливой.

- В воскресенье и понедельник характер погоды изменится: атмосферный фронтальный раздел, смещающийся с запада, принесет на полуостров прохладный воздух. Пройдут дожди, вероятны грозы, образуются туманы с видимостью 200-500 метров, - сообщает Крымское управление гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.

Температура воздуха ночью - 8…13 градусов со знаком «плюс», днем воздух прогреется до 14…19.

В Севастополе 21 октября облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 11…13, днем 17…19.

- Во вторник преимущественно без осадков, температура воздуха понизится на 2-3 градуса, - говорят синоптики.