В Крым идет похолодание и дожди с грозами
Погода в Крыму в воскресенье, 21 октября, будет дождливой.
- В воскресенье и понедельник характер погоды изменится: атмосферный фронтальный раздел, смещающийся с запада, принесет на полуостров прохладный воздух. Пройдут дожди, вероятны грозы, образуются туманы с видимостью 200-500 метров, - сообщает Крымское управление гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.
Температура воздуха ночью - 8…13 градусов со знаком «плюс», днем воздух прогреется до 14…19.
В Севастополе 21 октября облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 11…13, днем 17…19.
- Во вторник преимущественно без осадков, температура воздуха понизится на 2-3 градуса, - говорят синоптики.
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