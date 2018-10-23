Крымские спасатели за сутки вытащили три автомобиля из кювета
В понедельник, 22 октября, в Алуште произошла авария с участием легкового автомобиля марки BMW. Как сообщили в пресс-службе МЧС Крыма, машина съехала в русло реки Демерджи.
На место происшествия выехали спасатели, с помощью лестницы из легковушки вытащили 28-летнего водителя. В медицинской помощи он не нуждался.
Похожее ДТП произошло утром 23 октября. Так, в районе села Приветное, автомобиль марки ВАЗ, за рулем которого был 19-летний водитель, съехал в кювет. С травмами различной степени тяжести парня госпитализировали в Старокрымскую больницу.
За сегодняшнее утро это не первая авария. В 5.30 спасателям поступило сообщение о том, что в Бахчисарайском районе автомобиль марки Volkswagen увяз в мокрой земле.
- Спасатели прибыли к месту вызова, эвакуировали водителя и пассажира, жителей Сакского района, в безопасное место. Им предоставили горячие напитки и одеяла, - дополнили в МЧС.
В медицинской помощи жители не нуждались.