В Крыму открыли еще один участок трассы "Таврида"
В Крыму в понедельник, 22 октября, для движения автомобилей открыли еще один участок федеральной трассы "Таврида". Так называемый перепуск транспорта произошел в районе села Красногорка Ленинского района Крыма, сообщил пресс-секретарь крымского строительного управления компании "ВАД" Григорий Назаров.
Он уточнил, что движение перепущено на 800-метровом участке транспортной развязке первого этапа "Тавриды" в районе сел Королево и Красногорка.
Открытие движение на еще одном участке трассы "Таврида". Фото: пресс-служба "ВАД"
- Это сделано для того, чтобы появилась возможность вести работы на участке в рамках строительства второй очереди трассы, - добавил Назаров.
Так как строительство развязки продолжается, движение открыто в рабочем режиме.
Первый этап трассы "Таврида" берет начало в районе транспортной развязки подходов в Крымскому мосту, а заканчивается – в районе поселка Приморский.
Напомним, в октябре в Крыму построили еще один участок федеральной трассы "Таврида". Его протяженность составляет 6 километров.
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