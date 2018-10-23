В Сакском районе в смертельной аварии разбился мотоциклист
В Сакском районе, на трассе "Евпатория – Симферополь", в смертельной аварии разбился мотоциклист. Он столкнулся с легковым автомобилем марки Cherry. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
Смертельная авария в Сакском районе. Фото: Автопартнер Крым/Вконтакте/Алексей Здоров
- Автодорога "Евпатория-Симферополь" за поворотом на Севастополь, в направлении Геройского, ДТП с участием мотоцикла. Один погибший. Объезд по встречной полосе, - написал очевидец происшествия.
В комментариях пользователи социальной сети предполагают, что мотоциклист "поймал скользячку", возможно, при попытке обгона. Потом он вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилем.
- Судя по повреждению, мотоцикл влетел в Cherry уже скользя на боку. А так-то этот Амулет на 60 км/ч "сминается" до заднего ряда, ужасная по прочности машина.
Информации о том, насколько пострадал второй водитель и, в каком он сейчас находится состоянии, нет.