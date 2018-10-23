2018-10-23T18:26:40+03:00
Происшествия

В Сакском районе в смертельной аварии разбился мотоциклист

Судя по всему, он выехал на встречную полосу
Александра КОРШУНОВА
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Смертельная авария в Сакском районе. Фото: Автопартнер Крым/Вконтакте/Алексей ЗдоровСмертельная авария в Сакском районе. Фото: Автопартнер Крым/Вконтакте/Алексей Здоров
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В Сакском районе, на трассе "ЕвпаторияСимферополь", в смертельной аварии разбился мотоциклист. Он столкнулся с легковым автомобилем марки Cherry. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Смертельная авария в Сакском районе. Фото: Автопартнер Крым/Вконтакте/Алексей Здоров

Смертельная авария в Сакском районе. Фото: Автопартнер Крым/Вконтакте/Алексей Здоров

- Автодорога "Евпатория-Симферополь" за поворотом на Севастополь, в направлении Геройского, ДТП с участием мотоцикла. Один погибший. Объезд по встречной полосе, - написал очевидец происшествия.

В комментариях пользователи социальной сети предполагают, что мотоциклист "поймал скользячку", возможно, при попытке обгона. Потом он вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилем.

- Судя по повреждению, мотоцикл влетел в Cherry уже скользя на боку. А так-то этот Амулет на 60 км/ч "сминается" до заднего ряда, ужасная по прочности машина.

Информации о том, насколько пострадал второй водитель и, в каком он сейчас находится состоянии, нет.

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