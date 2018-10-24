Где в Симферополе купить новую квартиру "под ключ"

СЕГОДНЯ 14:31 2018-10-24T14:31:40+03:00

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Фирма «Консоль-Строй» провела торжественную презентацию первого дома по эксклюзивному проекту – квартиры с отделкой на улице Никанорова. В крупном жилом массиве собственной постройки. Уже обжитом, ухоженном и уютном, с богатой инфраструктурой.

На презентации нового дома.

В ближайшие годы «Консоль-Строй» осуществит в Симферополе еще один амбициозный для себя и своих клиентов проект – строительство нового жилого комплекса «Соседи» из пяти домов с квартирами в отделке, современного уровня комфорта.

В презентуемом доме не осталось свободных квартир. Зато в крупном жилом комплексе «Соседи» пока еще достаточно предложений на этот счёт. Все квартиры его домов будут сдаваться исключительно в отделке. Продажа недвижимости будет осуществляться в соответствии с федеральным законом №214. Очень важно, что клиенты при оплате могут воспользоваться материнским капиталом и ипотекой. Общая сумма платежа остается неизменной до завершения строительства объекта и погашения полной его стоимости.

Консультация по тел.:+7 (978) 733-16-16