В Симферополе машина протаранила забор и перевернулась

СЕГОДНЯ 10:00 2018-10-25T10:01:04+03:00

Информации о пострадавших нет

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В крымской столице, в районе ГРЭСА, перевернулся легковой автомобиль марки Hyundai. Из-за этого на Евпаторийском шоссе образовалась пробка, сообщили очевидцы в социальной сети "Вконтакте".

- Авария произошла вечером 24 октября. Водитель автомобиля по неизвестным причинам в металлический забор и опрокинулся на бок, - сообщили в соцсетях.

По информации очевидцев никто из участников аварии не пострадал.

- Нет тормозного пути…И парень, который ехал сзади, говорит, что скоростной режим был в пределах номы, - написал один из пользователей соцсети.

Напомним, в Ялте на 2 дня изменится схема движения автобусов. Ограничения введут на время ремонта теплотрассы.

Кроме того, в Ялте мошенникам удалось заработать по 500 тысяч в день на незаконных парковках. Сейчас в городе работает 5 официальных платных мест ддля паркования.