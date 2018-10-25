Водные процедуры: в Симферополе машина упала в Салгир

СЕГОДНЯ 11:16 2018-10-25T11:17:14+03:00

Как это могло произойти - пока непонятно

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В Симферополе легковой автомобиль упал в городскую реку Салгир. Это произошло на улице Ракетной, сообщили очевидцы в соцсетях.

Причина, по которой это произошло, неизвестна.

Возможно, водитель иномарки столкнулся в "Газелью" и от удара машину занесло в реку.

- Решил бесплатно помыть машину? Плохой вариант, - написал один из пользователей.

- Это когда замечтался и представил себе, что ты в Туапсе, - нашлись шутники.

Кто-то предположил, что женщина за рублем протаранила "Газель" и решила "уплыть" с места аварии по реке.

Информации о пострадавших в ДТП, нет.

Также в Симферополе, в районе ГРЭСА, легковой автомобиль врезался в металлический забор и перевернулся. По словам очевидцев, пострадавших в аварии, к счастью, нет.

Из-за этого на Евпаторийском шоссе образовалась серьезная пробка.