Водные процедуры: в Симферополе машина упала в Салгир
В Симферополе легковой автомобиль упал в городскую реку Салгир. Это произошло на улице Ракетной, сообщили очевидцы в соцсетях.
Причина, по которой это произошло, неизвестна.
Возможно, водитель иномарки столкнулся в "Газелью" и от удара машину занесло в реку.
- Решил бесплатно помыть машину? Плохой вариант, - написал один из пользователей.
- Это когда замечтался и представил себе, что ты в Туапсе, - нашлись шутники.
Кто-то предположил, что женщина за рублем протаранила "Газель" и решила "уплыть" с места аварии по реке.
Информации о пострадавших в ДТП, нет.
Также в Симферополе, в районе ГРЭСА, легковой автомобиль врезался в металлический забор и перевернулся. По словам очевидцев, пострадавших в аварии, к счастью, нет.
Из-за этого на Евпаторийском шоссе образовалась серьезная пробка.
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