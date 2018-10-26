Закончилось бабье лето: в крымских горах выпал первый снег
В крымских горах, недалеко от родника Джунын-кош, выпал первый снег. Этим событием поделились подписчики в группе "Подслушано Ялта".
- Чуть распогодилось и ...с первым крымским снегом всех нас! – написал подписчик.
Первый снег в Крыму. Фото: Автопартнер Крым/Вконтакте/Валентин Вербицкий
Эту информация подтвердил и другой комментатор. Он выложил фотографии и написал, что сейчас на горе Ай-Петри температура воздуха + 2 градуса, туман и срывается мокрый снег.
- Да уж…зима близко. А мы на днях еще купались в море, - написала одна их жительниц полуострова.
Напомним, в крымских горах потерялись два пожилых человека. Один мужчина травмировал ногу и не смог самостоятельно добраться домой. А 82-летняя женщина заблудилась из-за наступления темонты и тумана. Потом не смогла самостоятельно добраться домой. Сейчас их жизни ничего не угрожает, спасатели успели вовремя оказать помощь пострадавшим.