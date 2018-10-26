Закончилось бабье лето: в крымских горах выпал первый снег

СЕГОДНЯ 13:37 2018-10-26T13:37:02+03:00

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В крымских горах, недалеко от родника Джунын-кош, выпал первый снег. Этим событием поделились подписчики в группе "Подслушано Ялта".

- Чуть распогодилось и ...с первым крымским снегом всех нас! – написал подписчик.

Первый снег в Крыму. Фото: Автопартнер Крым/Вконтакте/Валентин Вербицкий

Эту информация подтвердил и другой комментатор. Он выложил фотографии и написал, что сейчас на горе Ай-Петри температура воздуха + 2 градуса, туман и срывается мокрый снег.

- Да уж…зима близко. А мы на днях еще купались в море, - написала одна их жительниц полуострова.

Напомним, в крымских горах потерялись два пожилых человека. Один мужчина травмировал ногу и не смог самостоятельно добраться домой. А 82-летняя женщина заблудилась из-за наступления темонты и тумана. Потом не смогла самостоятельно добраться домой. Сейчас их жизни ничего не угрожает, спасатели успели вовремя оказать помощь пострадавшим.