На трассе "Симферополь-Феодосия" легковушка перевернулась в кювет

СЕГОДНЯ 10:53 2018-10-29T10:53:20+03:00

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В воскресенье, 28 октября, на трассе "Симферополь-Феодосия" произошла авария с участием легкового автомобиля Skoda Oktavia. Водитель не справился с управлением и машина "улетела" в кювет, сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.

Водителю понадобилась помощь спасателей.

К месту происшествия выехала дежурная бригада и машина "скорой помощи".

На месте, с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента из машины вытащили 71-летнюю женщину, которую зажало в автомобиле. После этого ее передали сотрудникам "скорой помощи" и отвезли в Белогорскую больницу.

Водитель в медицинской помощи не нуждался.

- Также, на месте ДТП спасателями были предприняты все необходимые меры по противопожарной безопасности, - дополнили в МЧС.

Напомним, в Ленинском районе произошла авария с участием двух легковых автомобилей. В ДТП пострадали три человека, один из них - несовершеннолетний.