На трассе "Симферополь-Феодосия" легковушка перевернулась в кювет
В воскресенье, 28 октября, на трассе "Симферополь-Феодосия" произошла авария с участием легкового автомобиля Skoda Oktavia. Водитель не справился с управлением и машина "улетела" в кювет, сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.
Водителю понадобилась помощь спасателей.
К месту происшествия выехала дежурная бригада и машина "скорой помощи".
На месте, с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента из машины вытащили 71-летнюю женщину, которую зажало в автомобиле. После этого ее передали сотрудникам "скорой помощи" и отвезли в Белогорскую больницу.
Водитель в медицинской помощи не нуждался.
- Также, на месте ДТП спасателями были предприняты все необходимые меры по противопожарной безопасности, - дополнили в МЧС.
Напомним, в Ленинском районе произошла авария с участием двух легковых автомобилей. В ДТП пострадали три человека, один из них - несовершеннолетний.
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