Фонтан и качели: как в Симферополе хотят благоустроить площадь Куйбышева

СЕГОДНЯ 14:40 2018-10-29T14:40:31+03:00

Эта концепция еще должна пройти согласование и экспертизы

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В администрации крымской столицы подготовили концепцию по благоустройству площади Куйбышева. После внесения доработок ее одобрили, сообщил глава города Игорь Лукашев.

Там хотят сделать зону отдыха, которую оборудуют навесом. Там также хотят сделать фонтан, установить качели и скамейки.

Концепция благоустройства площади Куйбышева в Симферополе. Фото: пресс-служба администрации крымской столицы

Интересная деталь - на проекте нет торгового центра "Куб", на его месте распологается интерактивная зона.

- Особое внимание в концепции уделили вопросам озеленения, освещения, - дополнили в пресс-службе администрации.

После этого проведут конкурс на разработку проекта по реконструкции, который пройдет "необходимое согласование и экспертизы во всех профильных инстанциях".

Известно, что авторам концепции выступает симферопольский архитектор Кирилл Бабеев, об этом он написал в социальной сети Facebook.

Напомним, на площади Куйбышева в Симферополе снесли торговые точки около торгового центра "Куб".