В Крыму пропала 15-летняя девушка
На Крымском полуострове ищут Елену Самусеву из Джанкоя.
- 29 октября Елена Самусева Максимова, ушла в неизвестном направлении из общежития, расположенного в г.Джанкое, - сообщает пресс-служба пресс-служба МВД по Республике Крым.
И до сих пор от нее нет вестей: крымчанка, как в воду канула.
Елена Самусева. Фото: пресс-служба МВД по Республике Крым.
Елена родилась 31 января 2003 года. На вид ей 15-16 лет, рост 160-165 см, плотного телосложения, волосы светло-русые волосы до плеч, брови прямые, губы средние.
На девушке синий свитер с белыми полосами, черные лосины и черные кроссовки с белой подошвой.
Крымская полиция просит всех, кто знает, где находиться Елена позвонить по телефонам: (36564) 31167; +7-978-808-67-07 или 102.
В большинстве случаев пропавших находят живыми и невредимыми. Но порой происходят и ужасные трагедии: в селе Золотое Поле жителя соседнего села Приветное лишили жизни.