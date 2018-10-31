2018-10-31T16:59:31+03:00
Общество

В Крыму пропала 15-летняя девушка

Несовершеннолетняя ушла из общежития в Джанкое три дня тому назад
Галина КОВАЛЕНКО
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Полиция ищет пропавшую.Полиция ищет пропавшую.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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На Крымском полуострове ищут Елену Самусеву из Джанкоя.

- 29 октября Елена Самусева Максимова, ушла в неизвестном направлении из общежития, расположенного в г.Джанкое, - сообщает пресс-служба пресс-служба МВД по Республике Крым.

И до сих пор от нее нет вестей: крымчанка, как в воду канула.

Елена Самусева. Фото: пресс-служба МВД по Республике Крым.

Елена Самусева. Фото: пресс-служба МВД по Республике Крым.

Елена родилась 31 января 2003 года. На вид ей 15-16 лет, рост 160-165 см, плотного телосложения, волосы светло-русые волосы до плеч, брови прямые, губы средние.

На девушке синий свитер с белыми полосами, черные лосины и черные кроссовки с белой подошвой.

Крымская полиция просит всех, кто знает, где находиться Елена позвонить по телефонам: (36564) 31167; +7-978-808-67-07 или 102.

В большинстве случаев пропавших находят живыми и невредимыми. Но порой происходят и ужасные трагедии: в селе Золотое Поле жителя соседнего села Приветное лишили жизни.

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