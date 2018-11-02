2018-11-02T13:37:08+03:00
Досуг

Крымские пенсионеры 7 ноября смогут бесплатно посетить Никитский ботанический сад

При входе нужно обязательно предъявить удостоверение
Александра КОРШУНОВА
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В Никитском ботаническом саду проходит выставка хризантем. Фото: Николай НосковВ Никитском ботаническом саду проходит выставка хризантем. Фото: Николай Носков
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В среду, 7 ноября, все крымские пенсионеры смогут бесплатно посетить Никитский ботанический сад и насладиться красотой выставки хризантем «Осенний блюз». Об этом сообщили в пресс-службе сада.

В Никитском ботаническом саду проходит выставка хризантем. Фото: Николай Носков

В Никитском ботаническом саду проходит выставка хризантем. Фото: Николай Носков

Для того, чтобы посетить выставку бесплатно, нужно предъявить пенсионное удостовернеие.

Кстати, в Никитском ботсаду распустились хризантемы, среди которых 40 новинок из Голландии.

- Всего на 65-й выставке хризантем представлено 333 коллекционных сорта, которые высажены в виде двух Жар-птиц, - сообщили в пресс-службе.

В Никитском ботаническом саду проходит выставка хризантем. Фото: Николай Носков

В Никитском ботаническом саду проходит выставка хризантем. Фото: Николай Носков

Кроме того, посетители выберут Королеву и Принцессу Бала, а также могут дать названия сортам-новинкам.

Напомним, в июле расцевели первые хризантемы в Никитском ботаническом саду. На коллекционной выставке гости смогли насладиться 333 сортами хризантем.

Бал хризантем в Никитском ботаническом саду в этом году пройдет в 65-й раз. Он начался с третьей декады октября и длится до начала декабря.

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