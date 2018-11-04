2018-11-04T20:46:13+03:00
Общество

В Симферополе проходит «Ночь искусств»

Художественный музей порадовал гостей концертом классической музыки
Галина КОВАЛЕНКО
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Гости оценили экспозицию музея.Гости оценили экспозицию музея.Фото: Виталий ПАРУБОВ
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Симферополь широко отмечает День народного единства. Праздничные мероприятия не завершились с заходом солнца, а переместились с площади под крыши учреждений культуры и музеев.

Акцию «Ночь искусств» должным образом оценили любители прекрасного. Дефицита в посетителях не было.

Акция вызвала интерес у публики . Фото: Виталий ПАРУБОВ

Акция вызвала интерес у публики .Фото: Виталий ПАРУБОВ

Желающих прикоснуться к прекрасному предостаточно!

Музыканты радуют своими талантами поклонников. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Музыканты радуют своими талантами поклонников.Фото: Виталий ПАРУБОВ

В Симферопольском художественном музее камерный хор «Terra Taurica» подарил своим поклонникам концерт классической музыки.

Музыка и живопись - прекрасно дополняют друг друга. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Музыка и живопись - прекрасно дополняют друг друга.Фото: Виталий ПАРУБОВ

Также вниманию посетителей представлены музейные экспозиции: картины и другие произведения искусства.

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