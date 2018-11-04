В Симферополе проходит «Ночь искусств»
Симферополь широко отмечает День народного единства. Праздничные мероприятия не завершились с заходом солнца, а переместились с площади под крыши учреждений культуры и музеев.
Акцию «Ночь искусств» должным образом оценили любители прекрасного. Дефицита в посетителях не было.
Акция вызвала интерес у публики .Фото: Виталий ПАРУБОВ
Желающих прикоснуться к прекрасному предостаточно!
Музыканты радуют своими талантами поклонников.Фото: Виталий ПАРУБОВ
В Симферопольском художественном музее камерный хор «Terra Taurica» подарил своим поклонникам концерт классической музыки.
Музыка и живопись - прекрасно дополняют друг друга.Фото: Виталий ПАРУБОВ
Также вниманию посетителей представлены музейные экспозиции: картины и другие произведения искусства.