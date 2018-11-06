2018-11-06T17:41:17+03:00
Происшествия

При строительстве аэропорта в Севастополе нашли авиабомбу

Боеприпас обнаружили при обустройстве взлетно-посадочной полосы
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
Бомба чудом не взорвалась, когда ее зацепил ковш экватора. Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по РК и г. Севастополю.Бомба чудом не взорвалась, когда ее зацепил ковш экватора. Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по РК и г. Севастополю.
Изменить размер текста:

В Севастополе при строительстве взлетно-посадочной полосы аэропорта «Бельбек» экскаватор подцепил ковшом боеприпас.

- По счастливой случайности опасная находка не сдетонировала, - сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Республике Крым и г. Севастополю.

Сотрудники севастопольского отряда спецназначения ОМОН «Беркут» «опознали» находку, как немецкую авиабомбу SD-70 времен Великой Отечественной.

Работы на время остановили. Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по РК и г. Севастополю.

Работы на время остановили. Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по РК и г. Севастополю.

Росгвардейцы оцепили опасную зону. На время приостановлено и строительство.

Сделано все, чтобы уничтожение бомбы не привело к ЧП. В ближайшее время авиабомбу ликвидируют.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Минкультуры РФ попросило Францию ухаживать за кладбищем своих солдат в Севастополе
В Симферополе готовят новую схему движения маршруток
Более 200 тысяч экземпляров: марка с изображением Крымского моста вышла в обращение
В Гагаринском парке Симферополя вырубили старые ивы, чтобы посадить новые
В феодосийском лесу перевернулся УАЗ с пассажирами
На проспекте Кирова в Симферополе начали укладывать второй слой асфальта
На керченском заводе «Залив» готовы корпуса двух морских танкеров
Житель Красногвардейского района прятал три килограмма конопли в зерновой бочке
В Севастополь из Средиземного моря возвращается ракетный корабль
В районе Ялты турист сорвался со скалы
Крымские врачи выписали трех пострадавших в керченском колледже
Часть Симферополя осталась без света
В Симферополе выкрали вещи из камеры хранения в торговом центре
Погода в Крыму на 6 ноября: ветер и тепло до +17
В Симферополе из-за ремонта улиц изменили схему движения 7 автобусов
В Керчи нашли и обезвредили авиабомбу
В Севастополе за проект стоянки яхт готовы отдать 339 миллионов рублей
3D-стела и яркая подсветка: В Керчи завершается реконструкция Комсомольского парка
В Крыму спасли трех туристов