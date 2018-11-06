При строительстве аэропорта в Севастополе нашли авиабомбу

СЕГОДНЯ 17:40 2018-11-06T17:41:17+03:00

Бомба чудом не взорвалась, когда ее зацепил ковш экватора. Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по РК и г. Севастополю.

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В Севастополе при строительстве взлетно-посадочной полосы аэропорта «Бельбек» экскаватор подцепил ковшом боеприпас.

- По счастливой случайности опасная находка не сдетонировала, - сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Республике Крым и г. Севастополю.

Сотрудники севастопольского отряда спецназначения ОМОН «Беркут» «опознали» находку, как немецкую авиабомбу SD-70 времен Великой Отечественной.

Работы на время остановили. Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по РК и г. Севастополю.

Росгвардейцы оцепили опасную зону. На время приостановлено и строительство.

Сделано все, чтобы уничтожение бомбы не привело к ЧП. В ближайшее время авиабомбу ликвидируют.