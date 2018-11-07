В Ялте установят 2-метровую скульптуру крокодила Гены с Чебурашкой

СЕГОДНЯ 15:50 2018-11-07T15:50:57+03:00

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В Ялте появится новое место для фотоссесий. В курортной столице Крыма установят скульптуру в виде огромного крокодила Гены и Чебурашки.

Мультипликационных героев изготовят из бронзы, ориентировочная высота скульптуры – 2 метра.

- Скульптурная композиция будет выполнена в классическом мультипликационном стиле. Герои рассказов Эдуарда Успенского крокодил Гена и его друг Чебурашка будут стоять под адресным аншлагом. В лапах у Гены – его любимый аккордеон, на котором в мультфильме он исполнил знаменитую песню о Дне рождения, - сообщает пресс-служба Ялтинского крокодиляриума.

Фото: Ялтинский крокодиляриум

Место, где будут стоять мультяшные герои пока не выбрано. Один из вариантов - в районе городского крокодиляриума.

Автор скульптур - севастопольский скульптор Константин Цихиев. Он же изготовил в свое время памятник Михаилу Пуговкину, установленный на набережной Ялты в честь 178-летия города.