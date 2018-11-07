В Ялте установят 2-метровую скульптуру крокодила Гены с Чебурашкой
В Ялте появится новое место для фотоссесий. В курортной столице Крыма установят скульптуру в виде огромного крокодила Гены и Чебурашки.
Мультипликационных героев изготовят из бронзы, ориентировочная высота скульптуры – 2 метра.
- Скульптурная композиция будет выполнена в классическом мультипликационном стиле. Герои рассказов Эдуарда Успенского крокодил Гена и его друг Чебурашка будут стоять под адресным аншлагом. В лапах у Гены – его любимый аккордеон, на котором в мультфильме он исполнил знаменитую песню о Дне рождения, - сообщает пресс-служба Ялтинского крокодиляриума.
Фото: Ялтинский крокодиляриум
Место, где будут стоять мультяшные герои пока не выбрано. Один из вариантов - в районе городского крокодиляриума.
Автор скульптур - севастопольский скульптор Константин Цихиев. Он же изготовил в свое время памятник Михаилу Пуговкину, установленный на набережной Ялты в честь 178-летия города.