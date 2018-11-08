В Севастополе отчим убил пасынка кувалдой по голове

СЕГОДНЯ 13:38 2018-11-08T13:38:28+03:00

Изменить размер текста: A A

В Севастополе будут судить 59-летнего мужчину, который убил своего пасынка за то, что тот употреблял наркотики и выносил из дома ценные вещи. Пенсионер ударил молодого человека несколько раз по голове кувалдой, пока тот спал. От полученных травм 28-летний парень скончался на месте.

Как сообщили в пресс-службе Следкома по городу, это произошло 18 августа после очередного конфликта между мужчинами.

- Следователи-криминалисты следственного управления обнаружили следы и отпечатки, которые стали основой доказательственной базы. Во время проверки показаний на месте пенсионер показал и рассказал следователям, как совершил преступление, - добавили в пресс-службе.

На месте преступления работали криминалисты. Фото: пресс-служба Следкома города

Уголовное дело направили в суд для «рассмотрения по существу».

Напомним, в Севастополе к 22 годам лишения свободы приговорили убийцу таксиста. Это преступление он совершил в 2017 году.