2018-11-08T13:38:28+03:00
Происшествия

В Севастополе отчим убил пасынка кувалдой по голове

Между мужчинами произошел конфликт
Александра КОРШУНОВА
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В Севастополе отчим убил пасынка кувалдой по голове. Фото: пресс-служба Следкома городаВ Севастополе отчим убил пасынка кувалдой по голове. Фото: пресс-служба Следкома города
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В Севастополе будут судить 59-летнего мужчину, который убил своего пасынка за то, что тот употреблял наркотики и выносил из дома ценные вещи. Пенсионер ударил молодого человека несколько раз по голове кувалдой, пока тот спал. От полученных травм 28-летний парень скончался на месте.

Как сообщили в пресс-службе Следкома по городу, это произошло 18 августа после очередного конфликта между мужчинами.

- Следователи-криминалисты следственного управления обнаружили следы и отпечатки, которые стали основой доказательственной базы. Во время проверки показаний на месте пенсионер показал и рассказал следователям, как совершил преступление, - добавили в пресс-службе.

На месте преступления работали криминалисты. Фото: пресс-служба Следкома города

На месте преступления работали криминалисты. Фото: пресс-служба Следкома города

Уголовное дело направили в суд для «рассмотрения по существу».

Напомним, в Севастополе к 22 годам лишения свободы приговорили убийцу таксиста. Это преступление он совершил в 2017 году.

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