Пожилой мужчина в Красноперекопске хранил у себя в доме 4 килограмма конопли

СЕГОДНЯ 17:45 2018-11-09T17:47:40+03:00

У жителя Красноперекопска нашли наркотики. Фото: МВД России по Крыму

Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы

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У пожилого жителя Красноперекопска правоохранители обнаружили более 4 килограммов каннабиса, сообщили в пресс-службе МВД России по Крыму.

У жителя Красноперекопска нашли наркотики. Фото: МВД России по Крыму

В доме у пожилого мужчины нашли и изъяли 6 мешков с растениями серо-зеленого цвета с характерным запахом конопли. Их подозреваемый хранил также в хозяйственных пристройках.

- Согласно заключению эксперта, изъятое у гражданина вещество массой более 4,2 килограмма является наркотическим средством "каннабис", - сообщили в пресс-службе.

Свою вину подозреваемый признал полностью и объяснил, что наркотики хранил только для личного употребления.

В отношении мужчину возбудили уголовное дело, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, у жителя Феодосии нашли больше семи килограммов конопли и боеприпасы. Все материалы переданы по подследственности в органы полиции, где после соответствующей проверки будут объединены в одно уголовное производство.