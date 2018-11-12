2018-11-12T12:06:44+03:00
Общество

Шестерых юных туристов искали на крымской горе "Бойка"

Никто из них серьезно не пострадал
Александра КОРШУНОВА
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Спасатели искали шестерых туристов в крымских горах. Фото: пресс-служба МЧС КрымаСпасатели искали шестерых туристов в крымских горах. Фото: пресс-служба МЧС Крыма
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Крымские спасатели искали шестерых юных туристов, которые заблудились на горе "Бойка". Они вышли из села Богатырь, наткнулись на крутые скалы и заблудились, сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.

Оказывается, что молодые люди хотели спуститься в Соколиное, но потерялись.

Спасатели искали шестерых туристов в крымских горах. Фото: пресс-служба МЧС Крыма

Спасатели искали шестерых туристов в крымских горах. Фото: пресс-служба МЧС Крыма

На место происшествия сразу выехали спасатели, чтобы эвакуировать туристов из горно-лесной зоны.

С помощью фонарей с ними установили визуальный контакт. Маршрут поиска составил почти 15 километров.

- Туристы находились на скалах "Буюка-Кая" над "Весенним" водопадом. Их эвакуировали в безопасное место через гору "Богатырь". После этого жителей села Плотинное и города Симферополь проводили в район населенного пункта Богатырь, - сообщили в прес-службе МЧС.

В медицинской помощи никто из туристов не нуждался.

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