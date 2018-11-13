2018-11-13T16:05:44+03:00
Общество

Коктебель нашел подрядчика для проектирования очистных сооружений

Их построят в районе Арматлукской долины
Александра КОРШУНОВА
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Очистные сооружения обещают построить не первый год.Очистные сооружения обещают построить не первый год.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В Крыму определили подрядчика, который выполнит проектно-изыскательные работы для строительства очистных сооружений в Коктебеле.

Как рассказала глава Коктебельской поселковой администрации Валентина Прохоренко, проект разработает "Институт Шельф".

- Конечный срок выполнения проектно-изыскательских работ - декабрь 2019 года. Однако подрядчик утверждает, что сможет сделать все к августу с учетом прохождения всех необходимых экспертиз, - отметила Прохоренко.

В Коктебеле построят очистные сооружения. Фото: Facebook Валентины Прохоренко

В Коктебеле построят очистные сооружения. Фото: Facebook Валентины Прохоренко

После того, как Главгосэкспертиза России даст положительное заключение на проект, объявят конкурс на строительство очистных в Коктебеле.

Известно, что они будут находиться в районе Арматлукской долины.

Напомним, в феврале "КП-Крым" писала, что очистные сооружения в Коктебеле появятся через три года. Изначально планировалось, что их начнут строить в 2017 году, но это задумка не сбылась.

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