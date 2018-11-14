В Керчи грузовик врезался в теплотрассу: без отопления осталось 22 тысячи жителей

СЕГОДНЯ 09:27 2018-11-14T09:27:52+03:00

Батареи холодные в двух школах и детских садах

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В ночь на 14 ноября самосвал компании, которая работает на строительстве подходов к железнодорожному мосту через Керченский пролив, врезался в две трубы диаметром 800 метров и сдвинул их с проектной отметки. Из-за-этого более 22 тысячи абонентов в городе остались без отопления.

Как написал на своей странице в Facebook глава города Сергей Бороздин, машина ехала по Феодосийскому шоссе с открытым кузовом, из-за этого и произошло столкновение.

В Керчи грузовик врезался в теплотрассу. Фото: Facebook Сергея Бороздина

- В результате аварии в Керчи без тепла остались 55 многоквартирных жилых домов - это 22 тысячи абонентов – жители района Марата, а также школы №23, 24, два детских сада и колония, - дополнил Бороздин.

Ночью на месте происшествия выехали сотрудники МЧС и ГИБДД. Там работало три автокрана и уже к утру 14 ноября трубу "вернули в нормальное состояние".

Работы по восстановлению отоплению в городе будут вестись "максимально быстро". После этого теплоноситель заново подадут населению.

- Работы на ней ночью производить не представлялось возможным - подача отопления населению была остановлена. Прошу керчан отнестись с понимаем к сложившейся ситуации, для ликвидации аварии делается все возможное, - отметил Бороздин.