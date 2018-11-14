2018-11-14T11:13:53+03:00
Происшествия

Смертельная авария: в Старом Крыму грузовик столкнулся с "Газелью"

Один из водителей получил травмы несовместимые с жизнью
Александра КОРШУНОВА
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Авария на трассе "Старый Крым-Грушевка". Фото: пресс-служба МЧС Республики КрымАвария на трассе "Старый Крым-Грушевка". Фото: пресс-служба МЧС Республики Крым
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Ночью 14 ноября на трассе "Старый Крым-Грушевка" грузовой автомобиль марки "Камаз" столкнулся с "Газелью". Сообщение об аварии поступило в МЧС, они сразу выехали на место происшествия.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Крыму, 69-летний водитель "Газели" из-за травм погиб на месте.

Авария на трассе "Старый Крым-Грушевка". Фото: пресс-служба МЧС Республики Крым

Авария на трассе "Старый Крым-Грушевка". Фото: пресс-служба МЧС Республики Крым

С помощью специального оборудования и шанцевого инструмента его вытащили из автомобиля.

После этого сотрудники чрезвычайного ведомства "приняли необходимые "противопожарные меры".

Напомним, в Керчи грузовой автомобиль врезался в теплотрассу. Из-за этого отопления лишились 22 тысячи абонетов. Холодными батереи остаются в несколькоих школах и детских садах. Сейчас трубу удалось веруться в "исходное положение", а работа с теплоносителем продолжается. Глава города Сергей Бороздин рассказал, что для ликвидации аварии делается все возможное.

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