2018-11-14T12:32:08+03:00
Общество

В Ленинском районе уничтожили 4 авиабомбы времен войны

Они представляли угрозу для населения
Александра КОРШУНОВА
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В Ленинском районе обезвредили 4 авиабомбы. Фото: пресс-служба МЧС России по КрымаВ Ленинском районе обезвредили 4 авиабомбы. Фото: пресс-служба МЧС России по Крыма
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В Ленинском районе, в селе Чистополье, сотрудники отделения пиротехнических работ обезвредили 3 фугасных авиабомбы весом 50 килограммов и 1 осколочную времен Великой отечественной войны.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Крыму, об опасной находке рассказали местные жители. Они нашли металлические предметы, которые внешне напоминали авиабомбы.

В Ленинском районе обезвредили 4 авиабомбы. Фото: пресс-служба МЧС России по Крыма

В Ленинском районе обезвредили 4 авиабомбы. Фото: пресс-служба МЧС России по Крыма

На месте спасатели нашли 4 взрывоопасных предмета. Их идентифицировали как фугасные авиационные бомбы весом в 50 килограммов (ФАБ - 50) и осколочная авиабомба (АО – 2,5).

- Взрывоопасные предметы сохранили свою боевую способность со времен Великой Отечественной войны, - отметили в пресс-службе.

После этого пиротехник их уничтожили с соблюдением всех мер безопасности.

Напомним, в районе Керчи пиротехники обезвредили авиационную бомбу. Боеприпас доставили на полигон на специальном автомобиле, где его и уничтожили.

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